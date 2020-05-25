"Могут быть сюрпризы": перевозчики рассказали, как будут запускать маршрутки на Киевщине

При этом повышать цены перевозчики не планируют.

Пригородные маршруты в Киевской области не смогут возобновить работу со 100% транспортным составом, поэтому пассажиров после ослабления карантинных ограничений с 26 мая ждут "сюрпризы".

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил генеральный директор предприятия пассажирских перевозок "Трансгруп" Владимир Назаренко.

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"На данный момент предприятия готовы, но на маршруты выйдет около 70% транспортного состава. Это связано с тем, что водителям из области будет сложно добраться до работы или они уже нашли другую работу", – отметил Назаренко.

По его словам, перевозчики удивлены рекомендациями власти по соблюдению количества пассажиров в транспортной среде.

"Нам предлагают перевозить такое количество пассажиров, сколько сидячих мест. Странно, что в метрополитене ограничений нет, дистанцию никто не держит. Мы будем просить власти снять это правило", – сообщил Назаренко.

Он также уточнил, что повышать цены перевозчики не планируют.

"Предприятие получило убыток в 480 тыс. гривень за период карантина и простой. Покрывать эти убытки за счет повышения цен на проезд не будут. Для покрытия нужно увеличить цены вдвое, а на это никто не пойдет", – отметил Назаренко.

26 мая в Киевской области произойдет ослабление карантинных ограничений - будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские автоперевозки в городах, на междугородном и областном уровнях, количество пассажиров – по числу сидячих мест, обязательный масочный режим.

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