Крупнейший европейский лоукостер Ryanair заявил о намерении ввезти в Украину 15-20 самолетов.
Об этом сообщает Reuters.
Как заявил глава авиаперевозчика Майкл О’Лири, расширение авиапарка будет возможно в случае снижения градуса агрессии в адрес Украины со стороны России.
"Если Россия не нападет, мы можем открыть в Украине несколько баз в течение следующих 2-3 лет", — сказал О’Лири.
Читайте такжеRyanair запускает рейс Львов-Манчестер
Также на решение лоукостера повлияет готовность украинских аэропортов предлагать низкие сборы на обслуживание.
"Наша команда в очередной раз посетила Украину в январе, но местные власти пока не готовы обсуждать новые базы и маршруты, поскольку отвлечены на другие темы", — добавил глава Ryanair.
Авиакомпания видит значительные потоки трудовых мигрантов из Украины в страны Центральной и Восточной Европы.
Ryanair в Украине:
- 17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.
- 23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.
- 3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.
- 7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.
- 23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.
- По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.
- 14 января 2022 года Ryanair временно отменил семь рейсов из Украины.
- 17 января 2022 года Ryanair заявила о том, что будут отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань. Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля.