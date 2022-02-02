По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair заявил о намерении ввезти в Украину 15-20 самолетов.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил глава авиаперевозчика Майкл О’Лири, расширение авиапарка будет возможно в случае снижения градуса агрессии в адрес Украины со стороны России.

"Если Россия не нападет, мы можем открыть в Украине несколько баз в течение следующих 2-3 лет", — сказал О’Лири.

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Также на решение лоукостера повлияет готовность украинских аэропортов предлагать низкие сборы на обслуживание.

"Наша команда в очередной раз посетила Украину в январе, но местные власти пока не готовы обсуждать новые базы и маршруты, поскольку отвлечены на другие темы", — добавил глава Ryanair.

Авиакомпания видит значительные потоки трудовых мигрантов из Украины в страны Центральной и Восточной Европы.

Ryanair в Украине: