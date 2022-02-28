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В КГГГА напомнили киевским водителям о запрете занимать полосу общественного транспорта.
"Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", - говорится в сообщении. Такие меры приняты из-за введения общественного положения.
Пользоваться полосой для общественного транспорта разрешено машинам скорой помощи, военной технике, автомобилям со спецгрузом и общественному транспорту.