Американцы хотят отработать маневр, который позволит экономить топливо космического аппарата, значительно продлив сроки его миссии.

США продолжают тестировать свой секретный роботизированный космический аппарат X-37B, который иранское правительство когда-то назвало "секретным космическим самолетом". В перспективе Пентагон может получить новый класс военной техники для действий в космосе, пишет The Telegraph.

X-37B длиной около 9 метров был построен в 2010 году корпорацией Boeing в двух экземплярах для ВВС США. Теперь их используют Космические силы США. Официально X-37B является тестовой платформой, которая проводит небольшие научные эксперименты в космосе. Неофициально машина имеет огромный потенциал как военная система.

Два X-37B постоянно проходят разнообразные испытания под видом выполнения научных космических миссий. Их запускают ракетой на орбиту, а оттуда они спускаются "как самолет", подобно бывшим "шаттлам".

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Сейчас Пентагон хочет отрабатывать с X-37B маневр "аэрогальмирования": когда при смене орбиты он тормозит не двигателями (сжигая дефицитное топливо), а силой трения в земной атмосфере. Если X-37B сможет эффективно использовать этот маневр, это позволит ему дольше находиться в космосе (благодаря сэкономленному топливу).

В идеале целью является сделать аппарат достаточно экономичным и маневренным, чтобы он мог годами находиться в космосе, при необходимости меняя орбиты. Это сделает его удобным инструментом для активного патрулирования околоземного пространства, в частности инспектирования других космических аппаратов.

The Telegraph предлагает думать о X-37B как о возможном самолете-разведчике для космоса. Это при том, что Россия и Китай также пытаются развернуть инспекционные космические корабли, которые могли бы контролировать или даже вмешиваться в работу спутников США и их союзников.

Но X-37B, в отличие от российских и китайских инспекционных космических кораблей, имеет огромное преимущество в выносливости. В то время как российские и китайские аппараты приходится регулярно заменять из-за исчерпания запасов топлива, американский космосамолет сможет работать дольше. Тест с аэрогальмированием для экономии топлива может лишь увеличить это преимущество. Это при том, что X-37B является к тому же многоразовым: может переворачиваться на Землю и снова лететь в космос.

Битва за космос: последние новости

Как писал УНИАН, Китай и Россия все больше заинтересованы в том, чтобы найти способы лишить США - как страну, которая имеет наибольшее количество наземных возможностей, связанных с космосом, - способности их использовать. Речь идет о создании разного рода противоспутникового оружия.

Другим измерением битвы за космос является продвижение в направлении колонизации космических объектов.Запуск китайского космического аппарата "Чанъэ-6" весной этого года ознаменовал собой не только новый этап колонизации Луны, но и новую стадию космической гонки, главными участниками которой будут США и КНР. Обе стороны планируют начать там добычу ресурсов, что должно изменить мировую экономику.

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