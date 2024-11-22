Туристам рекомендуют посетить итальянскую столицу до середины декабря 2024 года.

В Италии на 29 ноября запланирована общенациональная забастовка, которая ожидаемо приведет к серьезным перебоям в работе авиационного, железнодорожного и коммунального транспорта. Об этом пишет Independent.

Министерство инфраструктуры и транспорта Италии сообщило, что сотрудники двух главных миланских аэропортов - Линате и Мальпенса - не будут работать целый день. В Венеции забастовка повлияет на рейсы между 14:00 и 18:00. Ожидается, что работа многих других аэропортов также будет нарушена.

Персонал Wizz Air, который работает в Италии, может бастовать целый день, что повлияет на ряд рейсов в Великобританию и обратно.

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Кроме того, министерство иностранных дел Италии предупреждает о повышенном внимании к Риму из-за начала Святого года, который стартует накануне Рождества 2024 года и продлится до 6 января 2026 года, привлекая "миллионы паломников в город".

"Большее количество путешественников во время Святого года может увеличить уровень мелкой преступности. Ожидается большое скопление людей и перекрытие дорог", - отмечает ведомство.

Святой год, который проводится каждые 25 лет, на этот раз начнется со Святой Мессы, которую возглавит Папа Римский накануне Рождества в 19:00 на площади Святого Петра. Сразу после этого состоится обряд открытия Святых Дверей.

"В этом году, вероятно, будет еще больше людей, чем в 2000 году. По оценкам, от 25 до 40 миллионов человек приедут в Рим за один календарный год, особенно с Пасхи 2025 года", - сообщил организатор культурных туров в Италию и другие страны Джеймс Хилл.

Он рекомендует посетить итальянскую столицу до середины декабря 2024 года или после 6 января 2026 года.

Национальная авиакомпания Италии ITA Airways, которая является официальным перевозчиком Святого года, предлагает скидки на авиабилеты для владельцев официальной паломнической карты.

Справка УНИАН. Святой год (или Юбилейный год) - это особый год, который Католическая Церковь объявляет для духовного восстановления и отпущения грехов. В это время верующие имеют возможность получить полный отпуст (индульгенцию) при соблюдении определенных условий, таких как исповедь, причастие и молитва за намерения Папы Римского.

Отмена рейсов в мире - последние новости

Чаще всего авиакомпании в Европе отменяют рейсы из-за забастовок персонала. Ранее туристов предупреждали о возможных "множественные отмены рейсов" из-за забастовок в аэропортах Португалии.

Кроме того, в Германии происходили забастовки сотрудников компании Discover Airlines, которая входит в группу Lufthansa, что привело к проблемам с рейсами.

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