Мощность двигателя автомобиля сейчас составляет около 700 лошадиных сил.

В Харькове мужчина превратил старенькую Волгу в настоящий мощный спорткар для дрифта.

Об этом рассказывается в сюжете 2+2.

Мастер перебрал машину до винтика и подарил своему железному коню новое сердце от Форд-Мустанга. Назвал он своего любимца "Люцифер". Теперь его автомобиль способен выдавать такие чудеса на дороге, что позавидует любая дорогая гоночная машина.

Мужчине удалось сделать "бешеную" Волгу, которая даст фору многим спорткарам, самостоятельно. Он смастерил дрифт-кар и установил на него соответствующее оборудование и установки. Мужчина его сделал своими руками, только в вопросах электрики доверился другим специалистам. Из машины пришлось убрать целый ряд элементов для того, чтобы сделать ее более легкой, что необходимо для хорошего дрифта.

Мощность двигателя автомобиля сейчас составляет около 700 лошадиных сил, но владелец хочет достичь показателя в тысячу "лошадок".

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе во время дрифта пострадал парень. В ходе заезда молодой парень забрался на багажник автомобиля, а когда водитель начал скользить, слетел с него и ударился затылком об асфальт.

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Автор: Олег Давыгора