Одна из дорог в Луганской области, которую не так давно капитально отремонтировали, снова пришла в непригодность.
Об этом рассказал журналист и представитель Украины на минских переговорах Денис Казанский в своем Телеграме.
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Речь идет о трассе, соединяющей прифронтовые Счастье и Станицу Луганскую. Ее ремонт было проведен в 2019 году.
"Верхний слой асфальта уже убит тяжёлыми грузовиками и срезан. Интересно, кто будет за это платить? И понесёт ли кто-то ответственность за выброшенные на ветер деньги налогоплательщиков?", - задался вопросом журналист.
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