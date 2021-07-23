"Автомагистраль-Юг", одна из компаний, реализующих дорожную часть программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", получила машину, которая позволит тестировать асфальтобетон по современной технологии Superpave. Об этом компания сообщила на своей официальной Facebook-странице.

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Научно-исследовательский центр компании в Новомосковске, что на Днепропетровщине, получил уникальный для Украины прибор - динамическую машину Matest uts30 (универсальную серво-гидравлическую испытательную систему DTS-30). Машина позволяет максимально точно имитировать динамическую нагрузку автотранспорта на дорожное покрытие. Это, в свою очередь, дает возможность специалистам компании исследовать свойства асфальтобетона и рассчитывать рецепт оптимальной смеси высочайшего качества.

В частности, компания уже проводит тест на низкотемпературное растрескивание в климатической камере динамической машины.

"Образец крупнозернистого асфальтобетона жестко крепят к станине и в течение определенного времени охлаждают. Каждый час температура в камере понижается на 5 градусов. От снижения температуры материал сжимается, пока не треснет. Датчики зафиксируют этот момент", - говорится в публикации.

Таким образом, можно выяснить, до какой температуры асфальтобетон не будет терять заданных свойств.

"Тест на динамической машине имеет большое значение для программы "Большая стройка". Вся отрасль ожидает его результатов, ведь растущие масштабы программы требуют сотрудничества с новыми производителями и выхода на международный рынок", - отмечается в посте.

Как сообщал ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в рамках программы президента Владимира Зеленского до конца 2023 года планируется обновить всю сеть общегосударственных дорог страны, которая составляет более 20 тысяч км.

Автор: Григорий Бондарь