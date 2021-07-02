Латвийская авиакомпания Air Baltic запустила авиарейсы из Риги (Латвия) в международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого.
Об этом сообщается на странице Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения («Украэрорух») в соцсети Facebook.
"Латвийский национальный перевозчик Air Baltic возобновил авиасообщение между Ригой и Львовом. Ночью 2 июля аэродром имени Даниила Галицкого впервые посетил самолет Airbus A220-300 авиакомпании Air Baltic”, - сказано в сообщении.
По информации на сайте перевозчика, рейсы во Львов будут выполняться до конца октября дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.
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