"Укрпочта" частично изменила условия вручения и хранения посылок на период карантина

До конца карантина плата за хранение почтовых отправлений не будет взиматься.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» сообщил о частичном изменении условий вручения и хранения почтовых отправлений в отделениях почтовой связи на период карантина.

Об этом сообщается на сайте компании.

«В условиях карантина мы как важная стратегическая компания должны обеспечить стабильную и прежде всего безопасную работу сотрудников. Поэтому сейчас частично меняем условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с сотрудниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что с 12 марта по 3 апреля 2020 года включительно компания частично меняет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений «Укрпошта Экспресс», «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта SmartBox».

«Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой «Судебная повестка») будут помещаться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик адресата неисправен, адресат будет проинформирован о поступлении заказных писем через интернет, либо через средства связи - домашние или мобильные телефоны», - рассказали в компании.

Отмечается, что заказные письма с пометкой «Судебная повестка» будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

Кроме того, в «Укрпоште» подчеркнули, что с 17 марта и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности, «Укрпошта Экспресс», «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта SmartBox» не будет взиматься.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» продолжает работать в обычном режиме во время карантина. Компания будет принимать меры предосторожности для безопасности клиентов и сотрудников.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает свыше 65 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.