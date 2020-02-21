Автогаз в Украине продолжает дешеветь: свежие цены

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз на 10-40 копеек за литр. По состоянию на 21 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,3 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 20 по 21 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-40 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС WOG в Киеве автогаз подешевел на 40 копеек за литр, до 12,08 грн. На станциях SOCAR цену также снизили на 40 копеек за литр, до 11,77 грн. Снижение на 10 копеек за литр было зафиксировано на АЗС операторов BVS, «Катрал», и Marshal.

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС Украины на 21 февраля составляет 11,3 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.