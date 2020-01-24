Администрация морпортов получила временного руководителя

Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы АМПУ. До этого назначения Александр Голодницкий занимал должность начальника филиала АМПУ - «Дельта-лоцман».

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы государственного предприятия "Администрации морских портов Украины" (АМПУ) Александра Голодницкого.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно декларации, Голодницкий занимал должность начальника филиала АМПУ - «Дельта-лоцман».

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины объявило открытый отбор на замещение должности главы госпредприятия «Администрация морских портов Украины».

Пост исполняющего обязанности председателя АМПУ с января 2017 года занимал латыш Райвис Вецкаганс.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Пивденный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.