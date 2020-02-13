В США назвали самые надежные автомобили

Степень надежности определялось количеством неисправностей на 100 автомобилей марки. Первое место в рейтинге надежности заняли машины Genesis.

Американская компания J.D. Power and Associates, которая проводит независимые исследования удовлетворенности клиентов, опубликовала ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами. В этом году список возглавила компания Genesis.

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Исследование основано на опросе американских владельцев трехлетних автомобилей. Их попросили ответить на 177 вопроса (разделены на 8 основных категорий) о проблемах, обнаруженных ими в период эксплуатации. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки, пишет Autonews.

Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей компании Genesis приходится 89 проблем. На втором месте оказалась Lexus (100 неисправности на 100 машин). Замыкает первую тройку компания Buick, показатель которой составил 103 жалобы. На четвертом и пятом месте Porsche (104) и Toyota (113) соответственно.

Наибольшее количество неполадок обнаружили в своих машинах владельцы Land Rover — 220 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Chrysler и Jaguar с показателями 214 и 186 проблем соответственно.

В компании отметили, что больше всего владельцы новых машин по-прежнему жалуются на сбои и ошибки в мультимедийных комплексах, а также на некорректную работу электронных вспомогательных систем.