Volkswagen придумал робота для подзарядки электромобилей (видео)

Автопроизводитель разработал новую систему, которая позволит превратить любую парковку в зарядную станцию.

Компания Volkswagen разработала новую концептуальную систему с роботом, который автономно сможет пополнять запасы энергии электромобилей. Благодаря технологии каждую парковку можно будет превратить в большую зарядную станцию.

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Мобильный зарядный комплекс состоит из двух модулей: самого робота и передвижного устройства с батареями, пишет Autonews. Система работает следующим образом: водитель приезжает на парковку и вызывает робота при помощи мобильного приложения. Последний самостоятельно открывает зарядочный порт и подсоединяет кабель, подключая его к источнику энергии. Затем он проделывает точно такую же процедуру с другими автомобилями, нуждающимися в подзарядке.

Каждая мобильная батарея на 25 кВт·ч оборудована 50-киловаттной системой быстрой зарядки. Сам робот оснащен комплексом датчиков и сенсоров, помогающих устройству ориентироваться в пространстве и маневрировать между припаркованными автомобилями.

Ранее Volkswagen рассказал об инновационной мобильной зарядной станции, которая в будущем будет использоваться для пополнения запаса батарей электрокаров. Аппарат можно будет устанавливать в любом месте, например на городских автостоянках, возле офисов компаний или на масштабных мероприятиях.

Станция с аккумуляторами на 360 кВт сможет подзарядить до 15 электромобилей, четыре из которых смогут пополнять запас батарей одновременно. Время зарядки одного автомобиля благодаря специальной системе составит около 17 минут.

В компании отметили, что основное преимущество мобильной зарядки заключается в том, что ей не нужен никакой внешний источник питания. Если уровень заряда опустится ниже 20%, то устройство отправится на подзарядку, а на его место установят аналогичную станцию.