«Мотор Сич» не является стратегическим предприятием, его нет в стратегии - эксперт

На ближайшие 2 года у государства нет стратегических планов на продукцию украинского завода.

В разработанной правительством Владимира Гройсмана государственной стратегии возрождения авиастроения на период до 2022 года предприятие «Мотор Сич» отсутствует совсем, а в 2016 доля государства в портфеле заказов завода составляла всего 12%.

Об этом пишет аналитик Андрей Муравский в статье «Денег нет, но вы гордитесь!» в издании «Бизнес-медиа».

Таким образом, на ближайшие 2 года у государства нет стратегических планов на продукцию украинского завода. Фактически, предприятию предложено реализовывать новые «антикризисные» наработки и проекты за собственные средства.

Государство много лет показательно игнорирует якобы «стратегическую» продукцию «Мотор Сичи», отдавая предпочтение иностранным поставщикам, говорится в материале.

«Не может себе в нынешних условиях государство позволить столь дорогостоящую покупку, как самолет за несколько десятков миллионов долларов или новый вертолет. Но ведь смогло оно себе позволить покупку целых 55 французских вертолетов. Специальное соглашение с Францией было подписано и ратифицировано в Верховной Раде в прошлом году, объясняя покупку тем, что французские банки дают 475 млн. евро под низкие проценты, что в нынешних условиях не реально в отношении «Мотор Сичи», пишет автор материала, и приводит следующий пример: «Поляки, некоторое время интересовавшиеся сотрудничеством с запорожскими двигателестроителями, ждали поддержки проекта со стороны украинского руководства и определенных государственных гарантий. Но не дождались», - пишет Муравский.

Внутренний госзаказ также является важным компонентом в продаже продукции на внешних рынках, отмечается в материале.

«Первое, что интересует международных партнеров, готовых инвестировать в украинское авиастроение – наличие этих самолетов у национальных эксплуатантов, в частности – ВСУ, МВД, ГСЧС Украины. Соблюдение этого правила является пропуском на международный рынок», - утверждается в статье.

Ранее СМИ сообщали, что отрицательное решение АМКУ о консолидации акций «Мотор Сич» китайским инвестором и государством Украина приведет к социальному коллапсу в прифронтовом регионе. На предприятии «Мотор Сич» работает около 26 000 человек. Без портфеля заказов на сумму $500 млн. ежегодно, гарантированного китайским инвестором, все они окажутся на улице.