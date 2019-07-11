Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 впервые появился без камуфляжа на улицах Штутгарта. Официальная премьера модели состоится в сентябре.

В твиттере опубликовали первые фотографии серийного электрокара Volkswagen ID.3, на которых автомобиль запечатлен практически без камуфляжа. Снимки были сделаны в немецком Штутгарте.

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На данный момент автопроизводитель уже начал принимать заказы на электрокар, хотя его официальная премьера состоится только в сентябре на Франкфуртском автосалоне. В Германии сумма депозита на Volkswagen ID.3 составила одну тысячу евро, а стоимость самого автомобиля «в базе» не должна превысить 30 тыс. евро (без учета государственных субсидий на электромобили), пишет Autonews.

Volkswagen ID.3 построят на модульной платформе MEB, разработанной специально для автомобилей с «зелеными» силовыми установками. Хэтчбек укомплектуют 170-сильным электромотором, приводящим в движение заднюю ось. Новинка будет доступна с аккумуляторами на 48, 55 и 62 кВт·ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно (согласно циклу WLTP).

Вслед за компактным электрическим хэтчбеком Volkswagen выпустит кроссовер, минивэн и, возможно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton. Кроме того, не исключено появление электрического внедорожника. Всего к 2025 г. немцы планируют запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками.