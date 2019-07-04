Ford показал «выходящий за рамки» суперкар (фото)

На Фестивале скорости в британском Гудвуде состоялась премьера трековой модификации суперкара GT, разработанной без учета ограничений гоночных соревнований.

Ford в преддверии Фестиваля скорости в британском Гудвуде представил трековую модификацию суперкара GT, получившую название MK II.

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В компании отметили, что автомобиль был разработан «без учета правил и ограничений, установленных гоночными соревнованиями», пишет Autonews.

Суперкар получил проработанное аэродинамическое «оперение», существенно повышающее прижимную силу. В его состав вошло новое заднее антикрыло с двумя секциями, увеличенные передний сплиттер, дополнительные элементы на крыльях, а также другой задний диффузор и массивный воздухозаборник на крыше.

Конструкция автомобиля стала легче почти на 100 килограммов. Ford GT MK II укомплектовали амортизаторами DSSV, карбон-керамическими тормозными механизмами и покрышками Michelin Pilot Sport GT.

Ford GT MK II оснащен модернизированным 3,5-литровым двигателем V6 с двумя турбинами, развивающим свыше 700 лошадиных сил. Это на 50 сил больше отдачи моторами «гражданского» автомобиля и на 200 сил мощнее гоночной версии GTE. В агрегате применили увеличенные воздушные радиаторы и систему впрыска воды для улучшения терморегулирования.

Всего будет выпущено 45 подобных автомобилей. Стоимость экстремального трекового суперкара составит 1,2 млн долларов.