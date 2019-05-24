Эксперт дал прогноз по отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" в Украине

По мнению автоюриста, государство понесет убытки от снижения стоимости растаможки, однако эти потери можно компенсировать эффективной борьбой с коррупцией.

Водителям авто на еврономерах в Украине могут вновь продлить льготный период растаможки своих автомобилей.

Такой прогноз озвучил автоюрист Владимир Караваев, комментируя вступивший в силу закон, который переносит введение штрафов за нарушение Таможенного кодекса "евробляхерами" на 90 дней – до 24 августа, пишет "Обозреватель".

"Я не исключаю, что будет еще одна отсрочка – может быть, на три месяца, может, на полгода – только для того, чтобы урегулировать этот вопрос окончательно. "Окончательно" означает, что стоимость растаможки надо сделать такой, чтобы автомобиль стал доступным", – отметил Караваев.

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По мнению автоюриста, государство понесет убытки от снижения стоимости растаможки, однако эти потери можно компенсировать эффективной борьбой с коррупцией.

"Надо садиться и все тщательно считать. С одной стороны, мы понимаем, что будут потери в бюджете и в Пенсионном фонде. Но с другой стороны, у нас разворовывается Дорожный фонд, который формируется за счет того, что мы заправляем бензин. 23% стоимости бензина – это наполнение Дорожного фонда. Если все это сопоставить, то потери государства в целом от такого разворовывания гораздо выше, чем растаможка даже по нулевой ставке", – отметил эксперт.

Также Караваев выразил убеждение, что всю сферу обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе вопрос растаможки, надо передавать в компетенцию Совета нацбезопасности и обороны, "потому что это уже вопрос внутренней безопасности".

Ранее Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.