Bentley, Bugatti и Lamborghini: Volkswagen может лишиться сразу нескольких дочерних брендов

Марок Skoda и SEAT также коснутся перемены.

В рамках новой стратегии концерн Volkswagen Group грозиться избавиться от нескольких дочерних брендов: Bentley, Bugatti, Ducati, Italdesign и Lamborghini.

Продать эти марки могут в ближайшие одиннадцать лет, до 2030- го, пишет Automobile.

По данным издания, Volkswagen готовится к крупнейшей реструктуризации, которая включает закрытие заводов, отказ от ряда неприбыльных моделей, а также брендов. Известно, что судьбе марок Volkswagen, Audi и Porsche ничего не угрожает.

Вместе с тем компании Skoda и SEAT, которые также принадлежат Volkswagen Group, может ждать переформатирование.

Более печальная судьба ожидает Bentley. В Volkswagen этот бренд считают старомодным и подыскивают ему покупателя. По предварительным данным, британскую марку могут продать китайцам.

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Так же немецкий концерн планирует передать под контроль Фердинанда Пиха — внука Фердинанда Порше – компанию Bugatti.

Производителя культовых гиперкаров Lamborghini так же обещают пустить с молотка, как только бренд станет не прибыльным. Итальянского автопроизводителя планируют выставить на продажу "в комплекте" с мотопроизводителем Ducati.

Одновременно с вероятностью продажи уже существующих марок в Volkswagen Group рассматривают возможность создания нового бренда для полностью электрических транспортных средств. Пока эта идея не нашла своего бизнес-обоснования, но от неё полностью не отказались.

Ранее упоминалось, что Volkswagen потерял более 30 млрд евро из-за дизельного скандала. Компания также готовится потратить еще около миллиарда евро на судебные разбирательства.