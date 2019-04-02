цей матеріал доступний українською

Нью-Йорк вводит плату для автомобилистов за въезд в центр города (видео)

11:58, 02 апреля 2019
Транспорт
0 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Украине три трассы могут стать платными

С 2021 года, чтобы попасть в самые оживленные районы города, водителям легковушек придется заплатить около 12 долларов, а грузовиков - около 25. Точный размер платы еще не согласовали. Он будет меняться в зависимости от периода дня.

Вырученные средства планируют потратить на модернизацию устаревшей инфраструктуры метрополитена. Подземка в Нью-Йорке одна из старейших в мире.

К тому же нововведение позволит разгрузить Манхэттен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нью-Йорк#Манхэттен