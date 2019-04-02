Нью-Йорк вводит плату для автомобилистов за въезд в центр города (видео)
11:58, 02 апреля 2019Транспорт
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Точный размер платы еще не согласовали.
Нью-Йорк вводит плату для автомобилистов за въезд в центр города
Первый город в США - Нью-Йорк - вводит плату за въезд автомобилистов в центр города.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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С 2021 года, чтобы попасть в самые оживленные районы города, водителям легковушек придется заплатить около 12 долларов, а грузовиков - около 25. Точный размер платы еще не согласовали. Он будет меняться в зависимости от периода дня.
Вырученные средства планируют потратить на модернизацию устаревшей инфраструктуры метрополитена. Подземка в Нью-Йорке одна из старейших в мире.
К тому же нововведение позволит разгрузить Манхэттен.
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