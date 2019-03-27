Транспортный налог: за какие элитные авто чаще всего платят украинцы

Чаще всего граждане платили транспортный налог за автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Владельцы элитных автомобилей в Украине за январь-февраль 2019 года уплатили в местные бюджеты 17,8 млн грн транспортного налога, что на 26%, или на 3,7 млн грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, чаще всего за указанный период граждане платили транспортный налог за автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Также, отмечается, что в феврале в бюджет поступило 8,8 млн грн, что на 1,4 млн грн, или почти на 19%, больше февраля 2018 года.

В ГФС напомнили, что объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы в Украине, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен в год.

Как сообщал УНИАН, таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто.

Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.