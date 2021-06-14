В Японии намерены проверить, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов.

Японское правительство проведет антимонопольное расследование в отношении американских компаний Apple и Google. Их подозревают в сговоре с местными производителями смартфонов.

Об этом пишет Bloomberg.

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Сообщается, что в Японии намерены проверить, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов, поскольку программное обеспечение Apple iOS и Google Android занимает более 90% местного рынка смартфонов.

Под расследование также попадут главы японских производителей смартфонов, умных колонок и персональных компьютеров. Правительственная комиссия оценит деловые отношения в Японии и их справедливость по сравнению с зарубежными компаниями.

Ожидается, что по итогам расследования могут усилить антимонопольное регулирование, если будут найдены какие-либо проблемы.

Google и штрафы

В декабре 2011 года Google оштрафовали за подсказки в поиске.

В марте 2013 года США оштрафовали Google за незаконный сбор данных.

В декабре 2018 года в РФ компанию Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ скрывать запрещенные сайты.

В сентябре 2019 года Google оштрафовали на рекордную сумму за сбор данных о детях на Youtube. Информация о детях использовалась для демонстрации им таргетированной рекламы.

16 февраля 2021 года Google оштрафовали на 1 миллион евро из-за французских гостиниц.

В апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 1 млн грн дочернюю компанию американской технологической компании Google в Украине (ООО «Гугл») за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

13 мая 2021 года стало известно о том, что итальянский регулятор оштрафовал Google на 102 миллиона евро

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Автор: Елена Коваленко