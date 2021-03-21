Проект Starlink, который все еще находится в стадии бета-теста, уже предлагает высокие скорости и меньшие задержки.

Бета-тестировщики Starlink поделились свежими результатами тестов, в которых зафиксирован новый рекорд максимальной скорости загрузки — 400 Мбит/с.

Об этом сообщает ITC.ua.

Читайте такжеУкраина хочет присоединиться к проекту Илона Маска по спутниковому интернету

Скриншоты результатов тестов опубликовали пользователи под никами в Reddit — пиковая скорость загрузки составляла 400 Мбит/с.

Новый рекорд был зафиксирован в Канаде.

Проект Starlink, который все еще находится в стадии бета-теста, уже предлагает высокие скорости и меньшие задержки ввиду того, что спутники SpaceX работают на существенно более низких высотах на низкой околоземной орбите и оснащены передовыми технологиями.

У SpaceX уже есть около 1325 спутников Starlink, из которых более 1200 штук — эксплуатационные модели версии 1.0. 23 марта SpaceX планирует отправить на орбиту очередную партию из 60 спутников в рамках миссии Starlink 22 v1.0.

Что такое Starlink

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

7 atdhfkz 2021 года SpaceX впервые раскрыла количество абонентов, тестирующих спутниковый интернет от Илона Маска.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко