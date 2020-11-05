Состояние Джеффа Безоса превышает $190 миллиардов.

Джефф Безос, владелец и CEO гиганта онлайн-торговли Amazon за последнюю неделю продал принадлежащие ему акции компании на сумму около $3 млрд.

Об этом сообщает CNBC.

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В августе Безос продал акции Amazon на $3,1 млрд и в феврале — на $4,1 млрд. Как пишет издание, общая сумма продаж за 2020 год превысила $10,2 млрд.

Для сравнения — за весь 2019 год Безос продал акции Amazon на $2,8 млрд.

Даже после последней продажи Безосу по-прежнему принадлежит более 53 млн акций на сумму почти $170 млрд, что делает его самым богатым человеком в мире.

Как росли акции Amazon

В 2019 году Безос продал акций на $2,8 млрд, заявив, что намерен ежегодно направлять $1 млрд от продаж акций для финансирования своей космической компании Blue Origin.

С начала года акции Amazon выросли на 73%. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, на 6 августа состояние Безоса оценивалось в $189,5 млрд.

9 июля 2020 года Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).

6 августа 2020 года самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму, превышающую $3,1 млрд.

18 августа 2020 года Amazon заявил об увеличении штата на 3,5 тысячи сотрудников.

26 августа 2020 основатель Amazon Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние достигло $200 млрд.

По состоянию на 27 октября 2020 года состояние 10 богатейших людей мира упало на $17 миллиардов.

Выборы в США

3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы. По состоянию на 5 ноября, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная. Продолжается подсчет голосов.

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Автор: УНИАН