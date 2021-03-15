Ценные бумаги корпорации сегодня, 15 марта, выросли на 12%.

Акции китайской технологической корпорации Xiaomi взлетели на торгах в Гонконге после того, как американский суд поддержал ее в споре с Министерством обороны США.

Об этом сообщает Financial Times.

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Ценные бумаги корпорации сегодня, 15 марта, выросли на 12%.

Это рекордное за месяц повышение котировок Xiaomi в течение дня и после коррекции закрылись на отметке $24,35 (на 7,03% выше цены закрытия в пятницу).

Таким образом, судебное решение в США повысило капитализацию Xiaomi на 6,7%, то есть примерно на $5 млрд.

Отмена санкций

15 марта 2021 года окружной суд федерального округа Колумбия (США) остановил действие санкций против китайской компании Xiaomi.

Также суд приостановил выполнение и принудительное определение компании как "Китайской коммунистической военной компании".

Суд отменил ограничения на приобретение ценных бумаг компаний и требование к гражданам США продать свои активы.

За что были введены санкции США

15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.

США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".

В Xiaomi отрицают связь с военной отраслью КНР и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.

1 февраля 2021 года стало известно о том, что китайский производитель смартфонов Xiaomi подал иск против Минфина и министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая.

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Автор: Елена Коваленко