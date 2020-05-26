Украинцы хотят единых цен на звонки во всех сетях – опрос (инфографика)

Почти 80% абонентов мобильных операторов Украины выступают за уравнивание стоимости звонков во всех сетях.

Около 79% абонентов украинских мобильных операторов хотят, чтобы в Украине на законодательном уровне цена минуты звонка на сети других операторов была такой же, как стоимость звонка внутри сети.

Читайте такжеУкраинцы стали чаще звонить во время карантина - мобильные операторы

Об этом сказано в результатах опроса абонентов разных мобильных операторов, проведенного группой профессиональных исследовательских агентств Factum Group по заказу одного из крупнейших мобильных операторов страны - компании lifecell.

В частности, согласно опросу, 82% абонентов готовы разговаривать сколько угодно, если собеседник пользуется тем же оператором, что и они.

Кроме того, опрос показал, что 77% украинцев пользуются тарифными планами с безлимитными звонками внутри сети и определенным количеством минут для звонков на других операторов. При этом 68% опрошенных зачастую обращают внимание на сеть какого оператора они звонят, а 36% - делают это всегда.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение снизить ставку интерконнекта (цена, которую платит мобильный оператор другому оператору, на сеть которого совершен звонок его абонентом) с 12 до 8 копеек с 1 января 2021 года.

Справка УНИАН. lifecell - украинский мобильный оператор, предоставляющий услуги связи и мобильного интернета. 100% акций оператора принадлежит Turkcell - турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram