Программа работает в один клик и предназначена для компаний, которые пользуются устаревшими версиями Exchange Server.

Компания Microsoft выпустила программу, которая позволяет закрыть обнаруженную в марте уязвимость в почтовом сервере Exchange Server.

Программа работает в один клик и предназначена для компаний, которые пользуются устаревшими версиями Exchange Server, указано в блоге Microsoft.

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Разработчик предлагает данную программу для полного устранения уязвимости.

«Новый инструмент разработан в качестве временного решения для клиентов, которые незнакомы с процессом патчинга и обновления», - сообщает компания.

Microsoft советует полностью обновить Exchange Server после использования программы.

Уязвимость

Microsoft обнаружила уязвимость после атаки со стороны группировки хакеров Hafnium.

Агентство по национальной безопасности, Пентагон и Министерство внутренней безопасности США выразили беспокойство в связи со взломом.

11 марта более десяти хакерских групп использовали уязвимость для атаки более чем на 5 тыс. почтовых серверов.

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Автор: Елена Коваленко