Компания Microsoft выпустила программу, которая позволяет закрыть обнаруженную в марте уязвимость в почтовом сервере Exchange Server.
Программа работает в один клик и предназначена для компаний, которые пользуются устаревшими версиями Exchange Server, указано в блоге Microsoft.
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Разработчик предлагает данную программу для полного устранения уязвимости.
«Новый инструмент разработан в качестве временного решения для клиентов, которые незнакомы с процессом патчинга и обновления», - сообщает компания.
Microsoft советует полностью обновить Exchange Server после использования программы.
Уязвимость
- Microsoft обнаружила уязвимость после атаки со стороны группировки хакеров Hafnium.
- Агентство по национальной безопасности, Пентагон и Министерство внутренней безопасности США выразили беспокойство в связи со взломом.
- 11 марта более десяти хакерских групп использовали уязвимость для атаки более чем на 5 тыс. почтовых серверов.
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