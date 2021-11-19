В ноябре 2021 года стартовал третий этап программы Kyivstar Returnship. Более 300 специалистов начали путь восстановления карьеры или освоения новой отрасли. 15 из них – как стажеры Returnship, остальные – как слушатели программы "Знову вКУРСі", которая в этом году стала одним из направлений проекта.

Returnship – первая и единственная в Украине комплексная программа по возвращению в профессию специалистов с большим перерывом в работе и людей, желающих кардинально изменить направление деятельности. Эта инициатива Киевстар направлена ​​на борьбу с возрастной дискриминацией на рынке труда. Участники проходят тренинги, обучение, в том числе по личностному развитию, получают доступ ко всем образовательным платформам компании. Они усваивают современные компьютерные программы и мобильные приложения, участвуют в проектах компании, интегрируются в бизнес-процессы, становятся участниками корпоративных мероприятий.

"В этом году мы получили 500 заявок, больше всего из которых поступили по направлениям "Маркетинг", "HR" и "ІТ". Более 50% анкет поступило от кандидатов в возрасте 30-40 лет, – говорит Светлана Кончанина, начальник департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар и куратор проекта Returnship. – Поскольку в прошлом году мы имели высокий спрос на участие в программе, мы решили расширить ее обучением "Знову вКУРСі", – это три недели лекций, направленных на успешное прохождение рекрутингового процесса. По этому направлению мы получили 430 заявок".

За два года действия программы выпускниками стажировки стали 24 специалиста, 11 из них получили приглашение продолжить карьеру в Киевстар. В этом году стажировка будет проходить в следующих подразделениях: бизнес-подразделении ІТ; дирекции по персоналу; бизнес-подразделении корпоративного рынка; маркетинга; дирекции по развитию новых направлений бизнеса. Выпуск стажеров 2021 года состоится через 4 месяца, в марте. До этого момента стажеры официально оформляются в штат и получают зарплату.

Также в Киевстар действует программа стажировки для студентов: STARt Yourself. Студенты могут укрепить на практике знания, полученные в учебных заведениях, реализовать собственные идеи. Работают "младшие" стажеры по гибкому графику, совмещая работу с учебой. Кроме того, для сотрудников компании действует система непрерывного обучения и повышения квалификации, поощрения и продвижения коллектива, вовлечение в управление инновациями и операционными процессами.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали 26,3 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 89% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Автор: Иван Бойко