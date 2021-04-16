В компании успех связывают с пандемией коронавируса.

Американская корпорация Amazon объявила, что число подписчиков их стримингового сервиса Prime за год выросло на 33% и достигло 200 млн.

Об этом глава Amazon Джефф Безос заявил в письме акционерам.

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Безос отметил, что за год платформа прибавила свыше 50 млн подписчиков, тогда как ранее на увеличение со 100 млн до 150 млн подписчиков ей потребовалось два года.

В компании успех связывают с пандемией коронавируса, из-за которой пользователи вынуждены были часть 2020 года провести на карантине.

Что такое Amazon Prime

Amazon Prime предоставляет пользователям доступ к быстрым покупкам, сериалам собственного производства, музыкальному и другим сервисам.

Джефф Безос в Amazon: что нужно знать

Джефф Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году.

Он занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени. Его состояние оценивается в 196,2 млрд долларов.

В августе 2020 года Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьи доходы достигли 200 млрд долларов, но вскоре снова снизились. По данным Forbes, за прошлый год состояние миллиардера увеличилось на 67,5 млрд долларов.

3 февраля 2021 года появилась информация о том, что Безос решил покинуть пост гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.

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Автор: Елена Коваленко