Доход Apple за первый квартал 2020 фискального года составил $91,82 млрд.

Доход Apple за первый квартал фискального 2021 года впервые в истории компании превысит $100 млрд.

Фискальный год начался 1 октября 2020 года. Об этом пишет MarketWatch.

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Официально Apple объявит квартальные показатели в среду, 27 января.

Рекордный показатель дохода компании обеспечили продажи iPhone 12. Как отмечает издание, покупатели новой модели смартфона обычно заказывали более дорогие его модификации, что принесло дополнительные деньги Apple.

Сумма продаж iPhone 12 колеблется в диапазоне $56-$60 млрд.

Доход Apple за первый квартал от продажи других гаджетов, в частности, iPad составил $7,38 млрд ($5,98 млрд в первом квартале фискального 2020 года), компьютеров Mac – $8,63 млрд ($7,16 млрд), доход от сервиса – $15,17 млрд ($12,72 млрд), продажи аксессуаров – $11,49 млрд ($10,01 млрд).

Доход Apple за первый квартал 2020 фискального года составил $91,82 млрд.

Новинки Apple

31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

8 ноября 2020 года появилась информация о том, что Apple начинает прием предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.

8 ноября 2020 года в СМИ просочились технические характеристики iPhone 13.

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Автор: УНИАН