Сейчас таких независимых центров насчитывается около 1,5 тыс., и они есть только в США, Канаде и нескольких странах Европы.

Американская технологическая компания Apple запустит в 2021 году в Украине программу независимых сервисных центров (Independent Repair Provider program), которая позволяет независимым сервисным центрам получать доступ к оригинальным запчастям, инструкциям, средствам диагностики и инструментам для послегарантийного ремонта продукции компании.

Об этом сообщила пресс-служба Apple на своем сайте.

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Отмечается, что данная программа в этом году станет доступна в более чем 200 странах. Сейчас таких независимых центров насчитывается около 1,5 тыс., и они есть только в США, Канаде и нескольких странах Европы.

Согласно сообщению, для получения статуса независимого сервисного центра нужно пройти бесплатную сертификацию компанией Apple. Те, кто пройдут такую сертификацию, получат доступ к деталям, инструментам, инструкциям Apple, а также смогут проходить обучение на базе ресурсов Apple.

Как сообщалось, ранее в марте компания Apple запустила украинский раздел сайта.

Apple

Apple – американская технологическая компания, специализирующаяся на производстве смартфонов, компьютеров и разного рода электронных гаджетов. Является одной из крупнейших технологический компаний мира и одной из самых капитализированных компаний мира.

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Автор: Павел Степанец