Акции Zoom опустились до минимума с сентября.

Акции сервиса для видеоконференций Zoom потеряли более 17% в ходе торгов 9 ноября на фоне новостей об успешном испытании вакцины коронавируса разработанной BioNTech и Pfizer.

Об этом сообщает Business Insider.

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Акции Zoom были одними из наиболее быстрорастущих с начала года, поскольку популярность этого сервиса для видеоконференций критично выросла с массовым переходом компаний на удаленку. Всего с начала года акции сервиса подорожали на 650%, однако на торгах в понедельник их стоимость достигла минимума с конца сентября — до $413,12 на закрытии.

Сообщение об успешном испытании вакцины вселило надежды на то, что вакцина может положить конец глобальному кризису в области здравоохранения. Стоимость акций компаний из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии в начале торгов выросла. В частности, начали расти акции авиакомпаний, отелей и круизных компаний.

Акции компаний DocuSign, Peloton и Wayfair, которые, как и Zoom, выиграли от карантина и перехода на работу из дому наоборот снижались.

Что такое Zoom

Zoom - это сервис, который используют для поддержания рабочих связей, проведения онлайн-встреч и обучения в школах и университетах. Заходить в программу можно как с компьютера, так и с планшета с телефоном.

Организовать встречу может любой, кто создал учетную запись. Бесплатный аккаунт позволяет проводить видеоконференции продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии коронавируса сервис убрал это ограничение.

К видеоконференции может подключиться любой пользователь, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.

Zoom и коронавирус

По состоянию на апрель 2020 года популярность Zoom возросла на фоне пандемии коронавируса и перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу. В итоге стоимость акций сервиса с начала года увеличилась более чем в два раза.

Количество пользователей Zoom в апреле 2020 года выросло на 50%. Количество ежедневных пользователей достигло 300 миллионов человек.

Вакцина от коронавируса

Китай одобрил клинические испытания на людях вакцины против коронавируса, которая была произведена с использованием клеток насекомых.

Страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных до клинических испытаний разрабатываемой в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего в списке 33 вакцины из 19 стран мира.

Потенциальной вакцины против коронавируса хватит на 5-10 лет, пишет Reuters.

Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения. Еще 42% украинцев заявили, что не собираются делать прививки.

По состоянию на 27 октября 2020 года Евросоюз не рассчитывал, что вакциной от COVID-19 до 2022 года смогут привить всех граждан.

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Автор: УНИАН