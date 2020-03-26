Huawei представила новую флагманскую линейку смартфонов (фото, видео)

В этом году компания подготовила для своих поклонников сразу три смартфона флагманского уровня: Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+.

Компания Huawei провела официальную презентацию своей новой флагманской линейки смартфонов Huawei P40. В этом году компания подготовила улучшенные камеры, высокоскоростную беспроводную зарядку и перешла на программную оболочку с собственными мобильными сервисами.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Отмечается, что в этом году компания подготовила для своих поклонников сразу три смартфона флагманского уровня: Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Рассмотрим каждую из новинок по порядку.

"Базовая" версия Huawei P40 оснащена плоским 6,1-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 1080p+ и частотой обновления изображения 60 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем, и его размер увеличен на 30% по сравнению с предыдущим решением. В устройстве используется процессор Kirin 990 5G, который изготавливается по нормам технологического процесса 7-нм+ и содержит встроенный 5G-модем. Аппарат несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Камера на задней панели – тройная. Главный модуль Ultra Vision выполнен на базе 50-мегапиксельного 1/1,28-дюймового сенсора (фокусное расстояние 23 мм, диафрагма f/1,9) с системой автофокуса Octa Phase Detection. Второй 8-мегапиксельный модуль дополнен телефото объективом с 3-кратным оптическим увеличением (фокусное расстояние 80 мм, диафрагма f/2,4) и оптической системой стабилизации изображения. Наконец, третий сверхширокоугольный модуль выполнен на базе 16-мегапиксельного сенсора и объектива с фокусным расстоянием 17 мм (диафрагма f/2,2). В вырезе дисплея расположена 32-мегапиксельная камера для автопортретов и сенсор для эффекта боке. И основная, и фронтальная камеры поддерживают возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Корпус смартфона Huawei P40 обеспечивает защиту от пыли брызг воды в соответствии со стандартом IP53. Устройство оснащается батареей ёмкостью 3800 мА-ч и поддерживает быструю зарядку с передачей 22,5 Вт энергии.

Для более требовательных пользователей предназначена версия Huawei P40 Pro. Она оснащена экраном Overflow Display с закруглёнными четырьмя гранями. Таким образом, со всех сторон дисплей плавно перетекает в боковые грани корпуса. В данном случае применяется более крупная 6,58-дюймовая OLED панель с разрешением 2640х1200 точек и частотой обновления 90 Гц. И дополнительно на лицевой панели расположен инфракрасный сканер. Он может использоваться в качестве альтернативного метода биометрической идентификации при осуществлении платежей. Устройство содержит такой же процессор и объём ОЗУ, как и младшая версия, а вот ёмкость хранилища увеличена до 256 ГБ. Также эта модель получила улучшенную 4-слойную систему охлаждения SuperCool, которая включает испарительную камеру и графеновую плёнку.

Камера Huawei P40 Pro содержит уже четыре модуля. Главный 50-мегапиксельный модуль Ultra Vision такой же, как у младшей версии, но дополнительно оснащён оптической системой стабилизации изображения. Телефото модуль выполнен на базе 12-мегапиксельного сенсора и предлагает уже 5-кратное оптическое увеличение (фокусное расстояние 125 мм, диафрагма f/3,4). Здесь тоже доступна оптическая система стабилизации изображения. Третий сверхширокоугольный модуль получил 40-мегапиксельный сенсор и объектив с фокусным расстоянием 18 мм (диафрагма f/1,8). Наконец, четвёртый модуль – это ToF-сенсор для определения глубины сцены. Фронтальная камера также 32-мегапиксельная, но дополнительно получила систему автоматической фокусировки.

Модель Huawei P40 Pro получила батарею ёмкостью 4200 мА-ч и поддержку быстрой проводной зарядки с передачей 40 Вт энергии. Также поддерживается быстрая беспроводная зарядка с передачей 27 Вт энергии. Уровень защиты от пыли и воды повышен до IP68.

Наконец, версия Huawei P40 Pro+ представляет собой ещё улучшенную модель Huawei P40 Pro. Всего было доработано три аспекта смартфона. Во-первых, ёмкость хранилища увеличена до 512 ГБ. Во вторых, беспроводная зарядка поддерживает передачу 40 Вт энергии.

Но самые существенные изменения можно заметить в камере, которая содержит уже пять модулей. Главный модуль – тот же 50-мегапиксельный Ultra Vision. Прежними остались также сверхширокоугольный модуль и ToF-сенсор. Но вместо одного 5-кратного телефото модуля предлагается два отдельных модуля. Один из них такой же, как в обычной модели Huawei P40. Он содержит 8-мегапиксельный сенсор, объектив с 3-кратным оптическим увеличением (фокусное расстояние 80 мм, диафрагма f/2,4) и оптическую систему стабилизации изображения. Второй телефото модуль также содержит 8-мегапиксельный сенсор и оптическую систему стабилизацию изображения, но уже содержит перископическую систему, которая позволяет реализовать 10-кратное оптическое увеличение (фокусное расстояние 240 мм, диафрагма f/4,4).

Напоследок кратко расскажем о программной платформе. Новинки получили операционную систему Android 10, но без мобильных сервисов Google. Huawei предлагает собственный магазин приложений AppGallery. В сотрудничестве с партнёрами китайская компания надеется расширить свою платформу и заменить экосистему Google. Например, пользователям предлагается приложение для голосовых и видео звонков MeeTime, которое также может служить для стриминга видео с других продуктов, например, дронов. Компания также запускает голосовой ассистент Celia, который понимает английский, французский и испанский языки.

Смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro поступят в продажу с 7 апреля по цене €799 и €999, соответственно. Версия Huawei P40 Pro+ появится на рынке в июне по цене €1399.