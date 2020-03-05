Операторы "Киевстар", Vodafone Украина и Lifecell запустили 4G-связь на станции киевского метро «Академгородок»

Мобильные операторы планируют покрыть 4G-связью все станции столичного метро до конца 2020 года.

Крупнейшие операторы мобильной связи Украины «Киевстар», Vodafone Украина и Lifecell запустили связь четвертого поколения на первой станции киевского метро - «Академгородок». Об этом сообщили представители мобильных операторов в ходе запуска нового поколения связи в киевской подземке.

«Все три мобильных оператора объединили усилия, чтобы запустить долгожданный 4G-интернет как можно скорее на первой станции киевского метро. И все, что нам необходимо для запуска на остальных станциях – соответствующее решение депутатов Киевсовета», – прокомментировал запуск президент оператора "Киевстар" Александр Комаров.

Директор по регуляторному обеспечению компании «Киевстар» Александр Когут в комментарии УНИАН уточнил, что для запуска 4G на всех станциях метро необходимо, чтобы депутаты Киевсовета на своем заседании 12 марта приняли решение о тарифах для мобильных операторов и тарифах на доступ к коммунальной инфраструктуре. Если такое решение примут 12 марта, то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях – до конца 2020 года.

Присутствовавший на запуске 4G на станции метро «Академгородок» советник мэра Киева Максим Бахматов выразил оптимизм относительно вероятности принятия соответствующих решений депутатами.

«Я не люблю загадывать, но все то, что было сделано до (запуска 4G-связи на первой станции метро - УНИАН), подсказывает мне, что Киевсовет проголосует ради киевлян, ведь 4G - в общих интересах», - сказал он.

«Общие инвестиции всех операторов запуск мобильной связи в киевском метро - около 20 млн долл. В эту сумму входит как стоимость строительства 2G ранее, так и развертывания 4G на всех станциях в 2020 году», - сказал директор по регуляторному обеспечению компании «Киевстар» Когут.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение предоставить трем крупнейшим мобильным операторам Украины «Киевстар», Vodafone и lifecell разрешение на досрочное внедрение технологии четвертого поколения мобильной связи 4G в диапазоне низких частот, что позволит существенно улучшить покрытие территории нашей страны скоростной связью.