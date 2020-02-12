Motorola не согласна с результатами теста Razr 2019: неправильный метод (видео)

При правильном использовании Motorola Razr 2019 будет служить пользователям долгие годы, заявили в компании.

На днях на YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.

В итоге смартфон отказался складываться примерно после 27 000 циклов, хотя через некоторое время его снова удалось согнуть и разогнуть, но эти действия сопровождались характерным пластиковым скрипом и щелчками.

Компания Motorola выступила с официальным заявлением, в котором говорится о том, что тестовый аппарат FoldBot настроен таким образом, что расстояние между двумя рычагами получается слишком маленьким. В результате шарнирное соединение смартфона каждый раз получает большее усилие, чем при обычном режиме использования, пишет ixbt.com.

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Соответственно представители Motorola заявили, что метод тестирования CNET является неправильным. Motorola утверждает, что тестовый аппарат FoldBot CNET, используемый для тестирования, «чрезмерно напрягает шарнир», потому он «не позволяет телефону открываться и закрываться спроектированным образом».

На собственном канале Motorola выложила фотографии и видеоролики, в которых утверждается, что Motorola Razr 2019 будет служить пользователям долгие годы.