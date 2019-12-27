Киевстар подключил к 4G еще 68 населенных пунктов Украины

Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен для 74% населения Украины.

Киевстар подключил к сети 4G новые города и села – так, в Запорожской области к сети скоростной передачи данных присоединились города Энергодар и Днепрорудное, в Полтавской области – Глобино, в Ивано-Франковской области - город Бурштын, а в Луганской – Попасная. Кроме этих городов связь 4G начала работать в десятках прилегающих сел. На сегодня скоростной мобильный интернет по новой технологии доступен уже для более 74% населения Украины.

Чтобы обеспечить населению Украины доступ к новым технологиям связи, Киевстар установил свыше 8 тысяч базових станций с 4G, и еженедельно увеличивает территорию сети. Услугами 4G связи смогли воспользоваться уже более 8 миллионов абонентов. Благодаря развитию сети, внедрению новых услуг, абоненты существенно увеличили потребление мобильного интернета. Так, в ноябре 2019 года в сети Киевстар абоненты использовали на 45% больше дата трафика, чем за весь 2016 год.

Напомним, что по данным независимых международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы, средняя скорость мобильного интернета на устройствах, которые поддерживают связь 4G, в сети Киевстар – самая высокая среди мобильных операторов Украины.

С 2015 года компания Киевстар инвестировала в развитие технологий связи 3G и 4G почти 25 миллиардов гривень.

Чтобы воспользоваться услугами 4G абоненту необходим смартфон с поддержкой технологии LTE, и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в 8 тысячах торговых точек по всей Украине.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,4 миллиона абонентов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.