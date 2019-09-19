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Названы смартфоны Samsung, которые получат обновление для Android 10: список

15:40, 19 сентября 2019
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Иллюстрация REUTERS

Компания Samsung уже в октябре запустит бета-тестирование Android 10 для смартфонов Galaxy Note10 и Galaxy S10. Учитывая опыт прошлого года, можно ожидать, что финальная версия новой ОС выйдет уже в ноябре.

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Появился официальный список смартфонов и планшетов Samsung, которые получат Android 10. Стоит отметить, что отсутствие той или иной модели в списке ещё не означает, что обновление она точно не получит, но всё же список велик, так что в первую очередь за основу нужно брать именно его, пишет ixbt.com.

В списке присутствует много смартфонов. Если точнее, их тут 45, а вот планшетов лишь четыре. Но тут стоит отметить, что в списке, к примеру, присутствует представленный вчера Galaxy M30s, но отсутствует Galaxy M10s, который также показали вчера. Из важного также можно выделить отсутствие в списке флагманов 2017 года.

Сроки выхода обновлений для той или иной модели не указаны, но Samsung за 2019 год показала, что умеет обновлять свои смартфоны впечатляющими темпами.

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Теги: #смартфон#Samsung