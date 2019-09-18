Долгоиграющий смартфон: Samsung представила Galaxy M30s с батареей на 6000 мАч

Galaxy M30s представляет собой улучшенную версию модели Galaxy M30, дебютировавшей в феврале.

Компания Samsung вслед за выпуском улучшенных версий популярных смартфонов Galaxy A (уже вышли Galaxy A10s, Galaxy A30s и Galaxy A50s, на подходе Galaxy A20s и Galaxy A70s) взялась за обновлении не менее удачной линейки Galaxy M.

Читайте такжеSamsung запускает в продажу доработанный смартфон Galaxy Fold с гибким экраном (видео)

Сегодня в Индии состоялась официальная премьера смартфона Galaxy M30s, все информация о котором давно утекла в сеть. Galaxy M30s представляет собой улучшенную версию модели Galaxy M30, дебютировавшей в феврале. Как и ожидалось, обновленный Galaxy M30s оказался не просто лучше оригинальной модели, а намного лучше по всем основным характеристикам, пишет itc.ua.

Как известно, предыдущие модели Galaxy M20 и M30 оснащаются аккумуляторами емкостью 5000 мА·ч, чем не могут похвастаться многие их конкуренты. Но в Samsung пошли еще дальше: обновленный Galaxy M30s получил элемент емкостью целых 6000 мА·ч (с поддержкой 15-ваттной зарядки), что является новым рекордом, если говорить о брендах первой величины. Можно не сомневаться, что по показателю автономности Samsung Galaxy M30s не будет равных. Предваряя вопрос следующий: нет, в отличие от пресловутого Energizer Power Max P18K Pop с аккумулятором на 18 000 мА·ч, этот не как кирпич. Толщина смартфона — 8,9 мм, масса — 188 г. То есть, Galaxy M30s получился относительно компактным и легким.

Кроме того, если оригинальный Galaxy M30 оснащается SoC Exynos 7904, то новая модель получила более производительную SoC Exynos 9611.

Экран Infinity-V остался прежним (панель Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+), сканер отпечатков пальцев размещен в прежнем месте на тыльной панели. Не изменились и объемы памяти (4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти).

Автономность и производительность — не единственное, чем порадует улучшенный Galaxy M30s. Еще одно важное отличие — камеры. Фронтальная камера осталась 16-мегапиксельной, а вот основная тройная теперь включает модули разрешением 48, 5 и 8 Мп, то есть заменили главный сенсор и сверхширокоугольный (было 5 Мп).

Есть специальный ночной режим, портретный и функции автоматического распознавания сцены Scene Optimizer с последующим применением соответствующих настроек. Также камера позволяет снимать видео 4K и замедленные ролики с частотой 240 к/с.

Из коробки уставлена операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Как и другие представители линейки, Galaxy M30s будет продаваться в Индии исключительно через местное зеркало сайта Amazon, где и анонсировали модель. Продажи стартуют 29 сентября по цене $195 и $240 в зависимости от конфигурации. На выбор есть три варианта цвета корпуса: белый, черный и сине-зеленый.

Учитывая функциональную насыщенность модели и вполне адекватную стоимость, можно не сомневаться, что Galaxy M30s выбьется в лидеры рынка смартфонов Индии. Будет ли это модель продаваться в Украине, увы, пока данных нет, но вероятность этого события очень низка.