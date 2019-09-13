В мире стало на один смартфон с 64-мегапиксельной камерой больше: представлен Realme XT

Новый смартфон, который поступит в продажу 16 сентября, называют самым сильным конкурентом Redmi Note 8 Pro.

В мире стало на один смартфон с 64-мегапиксельной камерой больше. Новинка называется Realme XT, ее сегодня представили в Индии.

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На местном рынке Xiaomi (с дочерним брендом Redmi) и Realme напрямую конкурируют друг с другом, поэтому Realme XT является собой альтернативу популярному Redmi Note 8 Pro, пишет ixbt.com.

Если в случае Redmi Note 8 Pro было много нареканий на платформу MediaTek (по крайней мере, до официальной премьеры модели), то с Realme XT в этом плане все хорошо по умолчанию: он построен на «канонической» SoC Qualcomm — Snapdragon 712. И хотя многие наверняка бы предпочли увидеть SoC помощнее, например, Snapdragon 730, но и имеющаяся платформа не заставит усомниться в высоком энергопотреблении (все-таки техпроцесс — 10 нм), а ее возможностей должно хватать для большинства задач.

Realme XT получил экран Super AMOLED диагональю 6,4 разрешением Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев, он занимает 91,9% площади фронтальной панели. Могло бы быть и больше, если бы не каплевидный вырез для фронтальной камеры. Она состоит из датчика Sony IMX471 разрешением 16 Мп и объектива с диафрагмой F/2,0.

Основная камера представлена четырьмя модулями. В основном применяется датчик Samsung ISOCELL Bright GW1 и объектив с диафрагмой F/1,8. Второй модуль представлен датчиком разрешением 8 Мп и объективом с диафрагмой F/2,25 и углом обзора 119°. Два остальных модуля — с двухмегапиксельными датчиками. Один используется для анализа глубины сцены, другой — для макросъемки. Оптической системы стабилизации в этой модели нет — только электронная.

Объем оперативной памяти, в зависимости от версии, составляет 4, 6 или 8 ГБ, объем встроенной флэш-памяти UFS 2.1 — 64 или 128 ГБ (поддержка карт памяти microSD предусмотрена). В качестве ОС используется Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой ColorOS 6.0.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 20 Вт. Из разъемов присутствует USB-C и стандартный разъем для наушников.

Базовый Realme XT оценен в $225. В конфигурации за эти деньги — 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Версия с 6 ГБ ОЗУ и тем же объемом флэш-памяти стоит всего на $15 дороже. Ну а цена топового варианта с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $270. В Индии продажи стартуют уже 16 сентября.

К слову, SoC Snapdragon 730 в этой модели все-таки будет. В декабре выйдет Realme XT 730G, название которого указывает на модель однокристальной платформы. Особенностью этой версии станет поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт.