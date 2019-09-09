Между Украиной и Молдовой могут отменить роуминг

Страны договорились о дальнейшем взаимодействии.

Украина и Молдова договорились о дальнейшем взаимодействии с целью отмены роуминга для граждан двух стран и в дальнейшем – с ЕС.

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Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с молдавским коллегой Нику Попеску, сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время встречи обсуждались вопросы интеграции с ЕС и участия в европейских объединениях, которые интересны для обеих стран.

"Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам. Эти вопросы будут обсуждаться министрами обоих правительств", - сказал Пристайко.

"Это такие вопросы, как согласование свободного роуминга, бесплатного для граждан Украины и Молдовы, с выходом на такую ​​же идею в ЕС", - сообщил он.

Напомним, в 2017 году в ЕС заявили, что работают над возможной отменой платы за роуминг между Украиной и ЕС, однако пока преждевременно говорить о временных рамках, когда это решение может воплотиться в жизнь.