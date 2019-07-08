Киевстар и мессенджер Rakuten Viber запустили совместный сервис

Это первый опыт сотрудничества мессенджера и сервиса мобильных платежей, который был реализован в Украине.

Национальный телеком-оператор Украины Киевстар предоставил возможность оплаты подписки на стикерпаки в Viber, который является частью компании Rakuten Inc. Это первый опыт коллаборации мессенджера и сервиса мобильных платежей, который был реализован в Украине.

Теперь пользователи сервиса "Смарт-Гроші*" смогут оформить подписку на все стикерпаки в мессенджер Viber по цене 20 гривень в месяц и получить доступ сразу ко всем коллекциям стикеров, которые насчитывают более 500 имиджей. Обычно пользователи Viber оплачивают каждый стикерпак отдельно по цене, в среднем, 51 гривня.

Для того, чтобы оформить подписку, абоненту нужно перейти по ссылке, которую он получит в сообщении на Viber или в SMS от Киевстар. Пользоваться услугой могут абоненты предоплаченной связи Киевстар, которые имеют приложение "Смарт-Гроші", ведь рассчитываться необходимо со своего мобильного счета.

По данным компании Rakuten Viber, украинцы ежедневно осуществляют в Viber около 4 миллионов звонков и отправляют 11 миллионов сообщений. Существенным, также, является тот факт, что в Украине мессенджер установлен на более 95% украинских смартфонов.

"Запуск совместного проекта с Viber - это важный шаг для нас. Мы уверены, что такое партнерство поможет развивать культуру оплат мобильными деньгами и, таким образом, помогать жителям Украины стремиться к безналичной экономике", - отметила руководитель группы денежных переводов и платежей, Елена Суворова

"Для Viber - это первый опыт такого сотрудничества в Украине. Мы верим, что наше партнерство с Киевстар позволит пользователям нашего приложения сделать процесс подписки на стикерпаки Viber более простым и современным, а процесс оплаты значительно удобнее" - прокомментировал Атанас Райков, старший директор по развитию бизнеса в Европе, Африке и на Среднем Востоке.

Оплата мобильными деньгами становится все более популярной среди украинцев. Так, например, на платформе "Смарт-Гроші" размещено 1900 активных сервисов, по которым, на сегодняшний день с момента запуска сервиса, которое состоялось в сентябре 2018, было осуществлено 6,4 миллиона транзакций. Наиболее востребованные сервисы - это оплаты телекоммуникационных услуг, национальных лотерей, покупки в интернете и оплата проезда в общественном транспорте.

*Смарт-Гроші – полноценный мобильный кошелек, который позволяет "здесь" и "сейчас" осуществлять платежи и денежные переводы. С его помощью деньги с мобильного счета можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и множество других товаров и услуг, представленных на платформе.

Услуга "СМАРТ-ГРОШІ" предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы "ПРОСТIP" в партнерстве с АО "АЛЬФА-БАНК".

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций мобильной связи по количеству абонентов, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G. По исследованиям международной компании Ookla, в сети Киевстар скорость мобильной передачи данных является самой быстрой в среднем по Украине.

Услугами Киевстар пользуется около 26,3 млн. абонентов. Акционеры Киевстар - международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы обращаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка про Rakuten Viber:

Viber – приложение для звонков и обмена сообщениями, позволяющее людям оставаться на связи, кем бы они не были и где бы ни находились.

Наши пользователи по всему миру отправляют друг другу бесплатные текстовые сообщения, совершают видеозвонки, общаются в групповых чатах, взаимодействуют с любимыми брендами и знаменитостями, а также следят за их обновлениями. Мы гарантируем пользователям нашего приложения свободу и безопастность общения.

Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере єлектронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба "Барселона", а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями бескетбольного клуба Golden State Warriors.