Опубликованы характеристики будущего флагманского смартфона Huawei
Осенью должна выйти линейка флагманских смартфонов Huawei Mate 30 в составе трех моделей – собственно Mate 30, а также Mate 30 Pro и Mate 30 Lite.
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Китайский источник опубликовал достаточно подробные характеристики младшей из них – Mate 30 Lite, пишет ixbt.com.
По новым данным смартфон получит свежую однокристальную платформу Kirin 810 – она же используется в недавно представленном смартфоне Nova 5.
Объем оперативной памяти составит 6-8 ГБ, встроенной флэш-памяти – 128 ГБ. Встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев не будет – его разместят в обычном месте на тыльной панели под камерой, состоящей из четырех датчиков.
Что касается самого экрана, то при диагонали 6,4 дюйма его разрешение составит 2310 х 1080 пикселей. В вырезе дисплея разместится фронтальная камера разрешением 24 Мп.
Смартфону также приписана аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 20 Вт.