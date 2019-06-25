Опубликованы характеристики будущего флагманского смартфона Huawei

По новым данным смартфон получит свежую однокристальную платформу Kirin 810 – она же используется в недавно представленном смартфоне Nova 5.

Осенью должна выйти линейка флагманских смартфонов Huawei Mate 30 в составе трех моделей – собственно Mate 30, а также Mate 30 Pro и Mate 30 Lite.

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Китайский источник опубликовал достаточно подробные характеристики младшей из них – Mate 30 Lite, пишет ixbt.com.

По новым данным смартфон получит свежую однокристальную платформу Kirin 810 – она же используется в недавно представленном смартфоне Nova 5.

Объем оперативной памяти составит 6-8 ГБ, встроенной флэш-памяти – 128 ГБ. Встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев не будет – его разместят в обычном месте на тыльной панели под камерой, состоящей из четырех датчиков.

Что касается самого экрана, то при диагонали 6,4 дюйма его разрешение составит 2310 х 1080 пикселей. В вырезе дисплея разместится фронтальная камера разрешением 24 Мп.

Смартфону также приписана аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 20 Вт.