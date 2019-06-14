Huawei перенесла старт продаж складного смартфона

Huawei предпочла взять больше времени на тестирование конструкции Mate X и его совместимости с ПО.

Компания Samsung до сих пор не объявила о старте продаж доработанного складного смартфона Galaxy Fold: предполагалось, что пресс-конференция по этому вопросу пройдет в конце месяца, а на полках магазинов и у операторов он появится в июле, но сейчас и такой вариант развития событий под вопросом.

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Между тем, Huawei пока не торопится запускать в продажу свой вариант складного смартфона — Mate X. По последним данным, его запуск отложен до сентября, пишет ixbt.com.

Первоначально планировалось, что Huawei Mate X поступит в продажу в июне, однако по словам представителя компании, фирма решила провести дополнительные тесты вместе с операторами сотовой связи и разработчиками ПО, чтобы убедиться, что Mate X, с одной стороны, не постигнут проблемы Samsung Galaxy Fold, с другой стороны — ПО будет корректно работать с учетом главной особенности модели — гибкого экрана. По этой причине запуск устройства перенесен на сентябрь.

Этот же человек добавил, что так как Mate X был анонсирован до неприятной санкционной истории, он по-прежнему базируется на ОС Android. Но в случае, если Huawei «будет вынуждена обратиться к внутренним ресурсам, то они смогут быть развернуты в течение 6-9 месяцев». Под этими внутренними ресурсами, само собой, понимается собственная операционная система Hongmeng. По последним данным, она выйдет в октябре. Так что если Huawei и правда рассматривает связку из Hongmeng и Mate X, то такой смартфон мог бы выйти только под самый конец года — это самое раннее.