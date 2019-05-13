Vodafone расширил сеть 4G еще для 60 украинских городов и сел

Отмечается, что география покрытия интернета четвертого поколения включает 24 области Украины.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи - компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, расширил сеть 4G еще для 60 городов и сел в 15 областях Украины.

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Как сообщила пресс-служба оператора, 4G покрытие обеспечено в Днепропетровской области - поселок Мелиоративное.

В Киевской области: Мотовиловка, Крушинка, Великие Прицки, Вита-Почтовая, Вороньков, Гатное, Гуровщина, Гора, Студеники, Жукин, Рогозов, Рудницкое, Семиполки, Петрушки, Высшая Дубечня, Петровцы, Иванков, Старые Безрадичи, Цибли, Лишня, Переяславское, Мытница, Петропавловское, Мартусовка, Гребенки, Загальцы, Бузова, Дослидницкое, Ржищев.

В Николаевской области - Очаков и в Черкасской области: Червоная Слобода, Лысянка.

В Ривненской области: Владимирец, Дубровица, Новая Любомирка, а в Ивано-Франковской области: Драгомирчаны, Вестовая.

В Полтавской области: Дудниково, Ромодан, Поповка, а в Харьковской области: Флоринка, Феськи.

Кроме этого, в Сумской области: Порозок, в Запорожской области: Матвеевка, в Волынской области: Олыка, во Львовской области: Городок и в Херсонской области: Коханы.

Также, в Луганской области: Беловодск, Белокуракино и в Донецкой области: Беленькое, Шабельковка, Былбасовка, Ровное, Мангуш, Покровское, Константинополь, Мелекино, Урзуф, Белосарайская Коса.

Отмечается, что география покрытия интернета четвертого поколения включает 24 области Украины.

Также в компании отметили, что после запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2018 года Vodafone запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первоначально сеть четвертого поколения появилась в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. С 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 миллионов абонентов.