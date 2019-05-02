"Киевстар" с начала года увеличил доход на 20%

При этом показатель чистой прибыли в компании не сообщают.

Крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар" в январе-марте текущего года увеличил общий доход по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,3% - до 4,77 миллиарда гривень, сообщили в пресс-службе компании.

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При этом показатель чистой прибыли "Киевстара" за указанный период в компании не указывают.

Согласно сообщению, общий операционный доход "Киевстара" в январе-марте увеличился на 20,2% - до 5,125 миллиарда гривень, из них доход от предоставления услуг мобильной связи вырос на 20,6% - до 4,76 миллиарда гривень, а доход от услуг фиксированной связи - на 11,4%, до 329 миллионов гривень.

По данным компании, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в первом квартале увеличился на 33,6% - до 3,22 миллиарда гривень. При этом маржа EBITDA выросла на 6,3 процентных пункта - до 62,9%.

Согласно сообщению, количество абонентов мобильной связи "Киевстара" за указанный период составило 26,3 миллиона, что на 0,7% меньше, чем в январе-марте прошлого года. В компании объяснили такое незначительное уменьшение сокращением потребности в использовании абонентами нескольких SIM карт.

"Эта тенденция наблюдается на телекомрынке Украины уже несколько лет, и связана с развитием "пакетных" тарифов", - отметили в пресс-службе.

В то же время, количество пользователей фиксированной связи выросло на 11,9% - до 0,9 миллиона.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента мобильной связи) в первом квартале текущего года вырос благодаря увеличению потребления мобильного интернета на 22,8% – до 60 гривень. Показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) снизился на 0,2% - до 585 минут.

Общие капитальные расходы компании по итогам января-марта выросли на 43,1% – до 983 миллионов гривень.

В пресс-службе компании отметили, что инвестиции в основном направлялись на развитие сети 4G и улучшение качества услуг высокоскоростного мобильного интернета.

Также сообщается, что за указанный период "Киевстар" перечислил в государственный бюджет 1,675 миллиарда гривень налогов и других обязательных платежей.

"Мы стали больше инвестировать и фокусируемся на инновациях, качестве и доступности услуг. Так, в 1 квартале 2019 года наши капитальные затраты достигли почти 1 миллиарда гривень. В результате сегодня связь 4G "Киевстар" работает на территории, где проживает 65% населения. Наш главный приоритет в том, чтобы новые технологии стали доступны каждому жителю Украины", - цитирует пресс-служба президента "Киевстар" Александра Комарова.

Как сообщал УНИАН, "Киевстар" по итогам 2018 года увеличил чистый доход на 13,2% по сравнению с 2017 годом – до 18,719 миллиарда гривень.

Компания "Киевстар", основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

Акционером "Киевстара" является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom).

Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).