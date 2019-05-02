Huawei опередил Apple по количеству проданных смартфонов

Лидером на рынке по-прежнему остается Samsung.

В первом квартале 2019 года компания Apple уступила второе место китайскому производителю смартфонов Huawei по количеству проданных мобильных телефонов в мире.

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитических платформ IDC и Strategy Analytics, передает Громадське.

Так, в течение января-марта 2019 года в мире продали 59,1 миллиона смартфонов Huawei. Это на 16 миллионов смартфонов больше, чем продала Apple. При этом, доля Huawei на рынке продаж смартфонов выросла с 11,4% до 17,9%, в то время как у Apple она сократилась с 15,1% до 13%.

Читайте также"Убийца Netflix" и кредитка с кешбэком: Apple презентовала новые сервисы (фоторепортаж)

Мировым лидером по продажам смартфонов остается Samsung, который за первые три месяца 2019 года продал 71,8 миллиона смартфонов или 21,7% всех проданных смартфонов в мире.

В исследовании также отмечается, что объемы продаж смартфонов в мире в первом квартале 2019 года сократились на 4% против соответствующего периода 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в конце марта компания Huawei провела официальную презентацию в Париже новейших флагманов Pro P30 и P30.