Huawei опередил Apple по количеству проданных смартфонов
В первом квартале 2019 года компания Apple уступила второе место китайскому производителю смартфонов Huawei по количеству проданных мобильных телефонов в мире.
Об этом свидетельствуют данные исследования аналитических платформ IDC и Strategy Analytics, передает Громадське.
Так, в течение января-марта 2019 года в мире продали 59,1 миллиона смартфонов Huawei. Это на 16 миллионов смартфонов больше, чем продала Apple. При этом, доля Huawei на рынке продаж смартфонов выросла с 11,4% до 17,9%, в то время как у Apple она сократилась с 15,1% до 13%.
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Мировым лидером по продажам смартфонов остается Samsung, который за первые три месяца 2019 года продал 71,8 миллиона смартфонов или 21,7% всех проданных смартфонов в мире.
В исследовании также отмечается, что объемы продаж смартфонов в мире в первом квартале 2019 года сократились на 4% против соответствующего периода 2018 года.
Как сообщал УНИАН, в конце марта компания Huawei провела официальную презентацию в Париже новейших флагманов Pro P30 и P30.