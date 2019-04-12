Появились характеристики ультрабюджетного смартфона от Samsung

19:17, 12 апреля 2019
Связь
0 0
Иллюстрация REUTERS

Кампания Samsung готовит к выходу ультрабюджетный смартфон Galaxy A2 Core с Android Go. Это будет уже третий смартфон Samsung в рамках инициативы Android Go (первым был Galaxy J2 Core, а вторым — Galaxy J4 Core).

Читайте такжеSamsung показала смартфон Galaxy A80 с тройной вращающейся камерой (фото, видео)

Ресурс 91mobiles опубликовал полный список характеристик и указал цену Galaxy A2 Core для рынка Индии, где смартфон дебютирует в самое ближайшее время, пишет itc.ua.

Цена Samsung Galaxy A2 Core, который выступит прямым конкурентом Xiaomi Redmi Go, будет меньше $100. Источник говорит об эквиваленте $75.

За эту сумму покупатель получает смартфон на 14-нм восьмиядерной однокристальной платформе SoC Exynos 7870 (производительность уровня Snapdragon 450), оснащенный дисплеем размером 5 дюймов и разрешением 960х540 пикселей. Понятно что ни о каких тонких рамках, учитывая класс аппарата, не может идти и речи. Размеры составят 141,5х70,9х9,1 мм.

Объемы оперативной и встроенной флэш-памяти – 1 и 16 ГБ, привычные для моделей Android Go.

фото itc.ua

Камер две, и они обычные. Обе разрешением 5 Мп, но основная получит более светосильный объектив с диафрагмой F/1,9 (у фронтальной – F/2,2).

Что интересно, сейчас в качестве ОС указывается свежая Android 9 Pie (Go edition), тогда как ранее говорили о Android 8.1 Oreo.

Емкость аккумулятора составляет 2600 мА·ч, что с учетом энергоэффективной платформы и экрана небольшого разрешения должно вылиться в неплохую автономность.

Ни сенсора освещенности, ни сканера отпечатков, ни NFC здесь не будет. Но за свои деньги (если цена подтвердится) смартфон обещает получиться достаточно интересным, резюмирует издание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смартфон#Samsung