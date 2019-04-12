Появились характеристики ультрабюджетного смартфона от Samsung

Ультрабюджетный смартфон Samsung Galaxy A2 Core при цене $75 предложит 5-дюймовый экран, современную 8-ядерную SoC Exynos 7870 и свежую Android 9 Pie.

Кампания Samsung готовит к выходу ультрабюджетный смартфон Galaxy A2 Core с Android Go. Это будет уже третий смартфон Samsung в рамках инициативы Android Go (первым был Galaxy J2 Core, а вторым — Galaxy J4 Core).

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Ресурс 91mobiles опубликовал полный список характеристик и указал цену Galaxy A2 Core для рынка Индии, где смартфон дебютирует в самое ближайшее время, пишет itc.ua.

Цена Samsung Galaxy A2 Core, который выступит прямым конкурентом Xiaomi Redmi Go, будет меньше $100. Источник говорит об эквиваленте $75.

За эту сумму покупатель получает смартфон на 14-нм восьмиядерной однокристальной платформе SoC Exynos 7870 (производительность уровня Snapdragon 450), оснащенный дисплеем размером 5 дюймов и разрешением 960х540 пикселей. Понятно что ни о каких тонких рамках, учитывая класс аппарата, не может идти и речи. Размеры составят 141,5х70,9х9,1 мм.

Объемы оперативной и встроенной флэш-памяти – 1 и 16 ГБ, привычные для моделей Android Go.

Камер две, и они обычные. Обе разрешением 5 Мп, но основная получит более светосильный объектив с диафрагмой F/1,9 (у фронтальной – F/2,2).

Что интересно, сейчас в качестве ОС указывается свежая Android 9 Pie (Go edition), тогда как ранее говорили о Android 8.1 Oreo.

Емкость аккумулятора составляет 2600 мА·ч, что с учетом энергоэффективной платформы и экрана небольшого разрешения должно вылиться в неплохую автономность.

Ни сенсора освещенности, ни сканера отпечатков, ни NFC здесь не будет. Но за свои деньги (если цена подтвердится) смартфон обещает получиться достаточно интересным, резюмирует издание.