Sony закрывает подразделение смартфонов и увольняет половину его сотрудников

До конца года из нынешних 4000 человек, которые работают в Sony Mobile, останутся всего 2000 сотрудников.

Реструктуризация Sony, кроме закрытия завода по производству смартфонов в Пекине и ликвидации мобильного подразделения с последующим его присоединением к новой структуре Electronics Products & Solutions (EP&S), сформированной на базе Imaging Products & Solutions (IP&S, (цифровые фото- и видеокамеры, профессиональное оборудование)), Home Entertainment & Sound (HE&S, домашние теле-, видео- и аудиосистемы), подразумевает и сокращение персонала.

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Как сообщает Nikkei Asian Review, с целью сокращения убытков все того же мобильного подразделения Sony намерена сократить штат этого проблемного бизнеса ровно на половину. Сокращение должно произойти в этом году. До конца года из нынешних 4000 человек, которые работают в Sony Mobile, останутся всего 2000 сотрудников, передает itc.ua.

Некоторым японским сотрудникам предложат перейти на должности в других подразделениях. В то же время сообщается, что многим сотрудникам в Европе и Китае предлагают увольняться по собственному желанию.

Одновременно сообщается, что Sony планирует изменить стратегию. Японский гигант хочет сосредоточиться на Европе и Восточной Азии, ограничив свою деятельность в Юго-Восточной Азии и других регионов. Иными словами, компания хочет оставить бесперспективные рынки. Само собой, речь сугубо о мобильном бизнесе.

За последние пять лет это будет уже второе крупное сокращение. В 2014 году японская компания уволила 1000 сотрудников из своего мобильного подразделения с целью сокращения операционных расходов и минимизации убытков, но этого оказалось недостаточно поэтому незначительные сокращения проводились почти ежегодно.

Напомним, на прошлой неделе о своей отставке в связи с выходом на пенсию также объявил председатель совета директоров и бывший лидер Sony Кадзуо Хираи, который вывел компанию из кризиса.