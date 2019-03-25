В России может появиться мобильный оператор для военных

Мобильная связь будет предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, пишут росСМИ.

Подконтрольный Министерству обороны оператор «Воентелеком», по данным реестра Роскомнадзора, получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране.

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По информации «Ведомостей», MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2. Его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.

Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, подтверждает федеральный чиновник.

Жители военных городков – это аудитория фиксированного доступа в интернет «Воентелекома», логично распространять на них и услуги нового виртуального оператора, объясняет сотрудник компании – партнера «Воентелекома».

А если «Воентелеком» собирается подключать в первую очередь военные городки, ничто не препятствует виртуальному оператору обслуживать и всех военных, находящихся в зоне действия сетей, на которых он будет работать, объясняет сотрудник одного из операторов.

Если компания создает полноценного виртуального оператора, т. е. сама строит часть инфраструктуры, закупает и контролирует оборудование и выставляет настройки, она может буквально как угодно менять услуги для абонента, подтверждают два сотрудника разных виртуальных операторов. Можно ограничивать доступ в интернет – блокировать доступ к некоторым ресурсам полностью или при попадании в отдельную зону (условно – воинскую часть), согласны они.

А если не ограничивать доступ человека в интернет, можно вскрывать и анализировать его трафик постфактум, хотя это и дорого, и сложно, продолжают два сотрудника разных виртуальных операторов, и требует от оператора получить специальный разрешающий сертификат от спецслужб – это как раз может быть возможно в целях военных. Еще через MVNO можно контролировать геолокацию – отслеживать ее отдельно или блокировать некоторые сервисы на ее основе, рассказывают собеседники издания.

Напомним, в марте в России принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и интернета. В частности, закон запрещает военным и призывникам иметь при себе смартфоны, когда они ведут военные действия, несут боевое дежурство, находятся на территории воинской части и в некоторых других ситуациях. По этому закону им также нельзя писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и родственниках.