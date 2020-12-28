Ссылку на форму для получения карты добавили в условия и правила monobank 1 апреля 2020 года.

В апреле 2020 года monobank спрятал в условиях обслуживания клиентов ссылку, по который клиент мог бесплатно получить платиновую карту банка.

Об этом в своем Facebook написал сооснователь monobank Олег Гороховский.

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Ссылку на форму для получения карты добавили в условия и правила monobank 1 апреля 2020 года, и бонус мог получить первый, кто ее обнаружит. Однако за 9 месяцев никто из пользователей так и не дочитал условия соглашения до страницы, на которой была расположена ссылка.

«Этот документ прекрасно показывает, как юристы завладели миром. Бизнесы по всему миру генерируют гигабайты никому ненужной юридической лабуды», — написал Гороховский.

Ссылка была расположена на 65 странице соглашения. Перед публикацией поста Гороховского ссылку из условий соглашения убрали.

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Автор: УНИАН